Не та погода и ликвидация инструкторов: куда делись иранские "шахиды"

Российские террористические атаки на Украину не прекращаются, однако враг стал меньше использовать для этого иранские дроны. На то есть сразу несколько причин.

Детали рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает 24 канал.

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По ее словам, враг в подавляющем большинстве использует беспилотники собственного производства. К примеру, "Ланцеты". С их помощью оккупанты атакуют позиции наших войск на Херсонщине.

То, что нет "шахидов" может свидетельствовать о "переобувке". Ведь Иран и Украина расположены в разных климатических поясах, соответственно им (иранским дронам – 24 канал) нужно как-то адаптироваться к этому. Погодные условия очень сложные и нетипичные даже для Юга Украины,

– сказала Гуменюк.

Кроме того, в России идет подготовка инструкторов. Но ВСУ системно и успешно мешает врагу это делать. В этом контексте говорится о ликвидации инструкторов-оккупантов.

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Как сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, иранские дроны "шахиды" уже не представляют такой угрозы, как они представляли, например, в октябре. Украина учится бороться с новыми видами угроз и никогда не сдастся России. По его словам, Украина совершенствует системы ПВО.

Добавим, что Россия с 10 октября наносит массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Подоляк отметил, что такие атаки – это не только отключение света. Действия россиян являются просто фашизмом, ведь удары по энергообъектам это не только обесточивание городов и сел, но и прерванные операции, отмененный диализ, выключенные аппараты ИВЛ и тому подобное. Однако на поле боя это никоим образом не меняет ситуацию.

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