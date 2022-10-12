Семью, которая оказалась под завалами из-за атаки на Запорожье, спасли: это показали на видео

Россия продолжает ночной террор украинцев. Оккупанты 12 октября выпустили по Запорожской области еще семь ракет. Под завалами оказались мирные люди, среди которых и семья с ребенком.

Мужчину, женщину и их дочь пришлось вытаскивать из-под уничтоженного российскими военными дома. Семья пряталась от ракет в погребе, однако, конструкция не выдержала удара.

Важно ВСУ окончательно освободили 5 населенных пунктов в Херсонской области: показываем их на карте

Очередной террористический акт бойцов Путина на Запорожье

Оккупанты обстреляли Запорожье и пригород ночью 12 октября. В одном из поселков в результате удара разрушены дом и хозяйственные постройки.

Чтобы спасти местных жителей, спасателям с помощью спецоборудования пришлось срочно разбирать завалы. Сначала вытащили девочку, дальше – женщину и мужчину.

К счастью, обошлось без жертв. Помощь медиков спасенной семье не понадобилась. В ГСЧС также сообщили, что на месте удара работали 11 спасателей и две единицы спецтехники.

Как запорожскую семью вытаскивали из-под завалов: смотрите видео

Оккупанты обстреливают Запорожье ежедневно. Больше всего – 11 октября. Россияне ударили более 10 ракетами по детсаду, автосалону и многоэтажкам.

Кстати Запорожская АЭС снова на дизель-генераторах: россияне повредили подстанцию ракетами

Ракеты уничтожили спортивную площадку и выбили окна в домах

Секретарь Запорожского горсовета сообщил, что оккупанты также "демилитаризовали" футбольную площадку. Теперь на его месте огромная воронка. К счастью, без погибших пострадавших.

Ракета просто чудом не попала в дом и не убила людей. В трех прилегающих многоэтажках, в двух учебных заведениях и в медицинском заведении вылетели окна,

– отметил Анатолий Куртев.



От российских обстрелов в домах на Запорожье повылетали окна / Фото Запорожского горсовета



Воронка и остатки российской ракеты на спортивной площадке / Фото Запорожского горсовета

Вас может заинтересовать – Украинские защитники мощно ответили оккупантам на массированные атаки: смотрите видео

Жители Запорожья могут сообщить о повреждении своего дома, позвонив по номерам:(со стационарных телефонов) или