В Украине звучала воздушная тревога – враг мог атаковать истребителями
Около 15:50 в Украине начали раздаваться сирены во многих регионах. В сети сообщили, что угроза нового ракетного удара высока.
Если слышите сигнал воздушной тревоги – немедленно пройдите в укрытие. В годовщину полномасштабного вторжения враг может массированно напасть на Украину.
Читайте также Израильский "железный купол": как он улучшит системы ПВО и ПРО Украины
Что известно о воздушной тревоге в Украине 24 февраля16:17 Сирены объявили об отбое в Харьковской области. Опасность сохраняется в Сумской, Полтавской и Луганской областях, а также в Крыму и Никопольском районе Днепропетровщины.16:15 Начались отбои. Опасность прошла для Винницкой, Кропивницкой и Донецкой областей.
16:00 Опасность продолжается в следующих регионах:
- Винницкая область;
- Кировоградская область;
- Днепропетровская область;
- Полтавская область;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Донецкая область.
Кроме того, непрерывная воздушная тревога с 4 апреля продолжается в Луганской области. А с 11 декабря – во временно оккупированном Крыму.
В Воздушных силах просят быть осторожными 24 февраля
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты могут готовить ракетные удары по нашему государству к годовщине полномасштабного вторжения. Он отметил, что в этот день нужно внимательно прислушиваться к воздушным тревогам и не игнорировать их.
Юрий Игнат добавил, что враг любит символические даты, поэтому, возможно, может подготовить неприятные "сюрпризы" для украинцев. "Ожидаем провокаций", – отметил спикер.