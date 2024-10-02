Больше дальнобойного оружия и баллистики, – Умеров раскрыл детали большой ракетной программы
Источник:Министерство обороны
До конца этого года, в начале следующего появится много информации о большой ракетной программе Украины. В частности, речь о разработке украинских баллистических ракет.
Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время второго Международного форума оборонных индустрий (DFNC2).
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"Мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году – или до конца года – вы услышите много о том, что будет большая ракетная программа", – отметил Умеров.
По словам министра, уже идет активная работа над украинскими баллистическими ракетами над украинскими баллистическими ракетами.
Мы уже инвестировали 4 млрд долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем еще больше,
– подчеркнул Рустем Умеров.
Что известно о ракетной программе
Украина разработала ракетную программу, и "она достаточно мощная".
Ранее министр обороны сообщил, что украинская сторона обменялась деталями программы с партнерами, которые "уже предоставили нам пока устное согласие на то, что будут финансировать это, и в ближайшее время Украина получит финальный письменный ответ от партнеров".