Об этом 24 каналу сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что в море сейчас штормовая погода, однако это не критично для такого типа кораблей.

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Где сейчас находятся российские корабли-ракетоносители

Гуменюк рассказала, что корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 8 единиц. Ракетоносители на боевом дежурстве не зафиксированы, но они находятся в пунктах базирования. К тому же они снаряжены и готовы приобщиться к дежурству.

Это говорит о том, что враг может применять как точечные атаки, так и присоединяться к массированным ракетным атакам.

– сказала спикер оперативного командования "Юг".

По ее словам, в море сейчас штормовая погода, но это не критично для такого типа кораблей – они могут быть на дежурстве и атаковать. В то же время активность вражеской авиации пока не зафиксирована, однако известно, что самолеты сплачиваются, в частности, вокруг границ и также могут быть подняты в воздух в любой момент.

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Гуменюк отметила, что у врага есть тяга к определенным праздничным датам. И ночью 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Наша ПВО в ответ на это реагировала очень точно .

Что известно об атаке дронами 19 декабря