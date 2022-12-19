Об этом 24 каналу сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что в море сейчас штормовая погода, однако это не критично для такого типа кораблей.
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Где сейчас находятся российские корабли-ракетоносители
Гуменюк рассказала, что корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 8 единиц. Ракетоносители на боевом дежурстве не зафиксированы, но они находятся в пунктах базирования. К тому же они снаряжены и готовы приобщиться к дежурству.
Это говорит о том, что враг может применять как точечные атаки, так и присоединяться к массированным ракетным атакам.
– сказала спикер оперативного командования "Юг".
По ее словам, в море сейчас штормовая погода, но это не критично для такого типа кораблей – они могут быть на дежурстве и атаковать. В то же время активность вражеской авиации пока не зафиксирована, однако известно, что самолеты сплачиваются, в частности, вокруг границ и также могут быть подняты в воздух в любой момент.
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Гуменюк отметила, что у врага есть тяга к определенным праздничным датам. И ночью 19 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. Наша ПВО в ответ на это реагировала очень точно .
Что известно об атаке дронами 19 декабря
- Россия снова применила против Украины массированную террористическую атаку дронами-камикадзе. В течение ночи 19 декабря "Шахиды" иранского производства атаковали несколько регионов, в том числе и Киев.
- Главной целью врага стал Киев и область, где взрывы звучали несколько раз в течение ночи. Россия направила в Киев 20 "шахидов", 15 из которых были сбиты.
- Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. Столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами, однако произошло попадание в объект критической инфраструктуры.
- В Киевской области повреждениям подверглись частные дома и объекты инфраструктуры. По предварительным данным, 3 человека ранены.