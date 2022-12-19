Про це 24 каналу сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що у морі зараз штормова погода, однак це не критично для такого типу кораблів.

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Де зараз перебувають російські кораблі-ракетоносії

Гуменюк розповіла, що корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 8 одиниць. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано, але вони є у пунктах базування. До того ж ракетоносії споряджені й готові долучитися до чергування.

Це говорить про те, що ворог може застосовувати як точкові атаки, так і долучатися до масованих ракетних атак,

– сказала речниця оперативного командування "Південь".

За її словами, у морі зараз штормова погода, але це не критично для такого типу кораблів – вони можуть бути на чергуванні й атакувати. Водночас активності ворожої авіації наразі не зафіксовано, проте відомо, що літаки гуртуються, зокрема, навколо кордонів і також можуть бути підняті в повітря у будь-який момент.

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Гуменюк зауважила, що у ворога є тяжіння до певних святкових дат. І впродовж ночі 19 грудня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Наша ППО у відповідь на це влучно реагувала.

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