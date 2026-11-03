Высокая угроза: жителей западных областей предупреждают о ракетной опасности

Российские войска выпустили по Украине более двух десятков крылатых ракет. Большинство из них движутся в западном направлении, поэтому для жителей западных областей сохраняется высокая угроза.

Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

Запад Украины под угрозой

Враг запустил по Украине более 20 крылатых ракет. Большинство воздушных целей движутся в западном направлении.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также сообщил, что в настоящее время продолжается дроново-ракетная атака по Украине.

Существует опасность для нашего региона в течение часа,

– подчеркнул он.

В связи с этим жителей западных областей предупреждают о высокой ракетной опасности. Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу и немедленно позаботиться о собственной безопасности.

В случае объявления тревоги необходимо срочно укрыться и оставаться там до официального отбоя.

Напомним, 2 ноября Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по энергетической системе и ключевым объектам логистики Украины. По данным разведки, Кремль рассчитывает воспользоваться тем, что международное внимание будет приковано к выборам в США, а Украина испытывает трудности с получением ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Глава государства призвал международных партнеров послать Москве четкие сигналы о том, что террор против гражданской инфраструктуры не принесет России никакой выгоды.

Он добавил, что Украина продолжает отвечать на российские обстрелы дальнобойными ударами, и на новую атаку врага последует зеркальный ответ. Тем временем украинские ремонтные бригады работают круглосуточно, восстанавливая энергетическую инфраструктуру после российских ударов.