Разрушений и жертв будет больше: ISW объяснил, какие угрозы для Украины несет соглашение между Россией и КНДР

Северная Корея активизирует свое участие в войне против Украины. Она готовится к развертыванию в России своего ракетного подразделения.

Переброска ракетных подразделений является новым и важным этапом сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Об этом отмечают в Институте изучения войны.

Чем угрожает Украине ракетное подразделение из КНДР?

Аналитики отмечают, что КНДР, вероятно, стремится получить опыт ведения современной войны. Северокорейские ракетчики смогут приобрести новые боевые навыки, которые дополнят опыт военных КНДР, полученный во время боев в Курской области.

Пока непонятно, почему Северная Корея решила направить своих ракетчиков именно сейчас.

Однако не исключено, что Москва и Пхеньян хотят воспользоваться тем, что у Украины сократились запасы ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам.

Они стремятся проверить эффективность северокорейских ракет в реальных боевых условиях, в частности, если их будут запускать сами военные КНДР.

Поступление дополнительных северокорейских ракет, вероятно, позволит России в ближайшее время усилить баллистические удары по Украине без необходимости расходовать запасы ракет С-400 и "Циркон".

В июле 2026 года Россия все чаще применяла ракеты "Циркон" и модифицированные ракеты С-400, летящие по баллистической траектории. Вероятно, это связано с истощением запасов традиционных баллистических ракет и ограниченными темпами их производства.

Появление еще примерно 160 северокорейских баллистических ракет позволит России либо увеличить количество ракет в каждой массированной атаке, либо дольше поддерживать нынешнюю интенсивность обстрелов.

Из-за большей боевой части, но меньшей точности, эти ракеты могут вызывать еще более масштабные разрушения и большее количество жертв, прежде всего среди гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Что известно о ракетном подразделении из КНДР?

Пресс-секретарь ГУР Андрей Черняк в интервью Reuters сообщил, что в западную часть России начало прибывать северокорейское ракетное подразделение.

Вероятно, оно имеет на вооружении 120 баллистических ракет неустановленного типа и шесть пусковых установок.

По словам Черняка, Россия планирует разместить это подразделение, в состав которого входят около 90 военнослужащих из КНДР, в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады.

В то же время неясно, речь ли идет о передовой позиции этой бригады в Воронежской области, ведь ее основное место дислокации – Ивановская область.

Черняк также сообщил, что Северная Корея уже передала России партию из 40 баллистических ракет KN-23/24 и соответствующий персонал.

Окончательное количество и конфигурацию новой партии стороны должны согласовать в ходе переговоров на высшем уровне в сентябре 2026 года.

Он отметил, что во время российского удара в ночь с 29 на 30 июля была использована одна из ракет из этой первой партии.