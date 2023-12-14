"Все ракеты были сбиты": в Воздушных силах объяснили, откуда тогда берутся огромные воронки

В последние дни Россия активизировала удары по Украине. Страна-агрессор применяет ракеты и дроны, но большинство из них сбивает противовоздушная оборона.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил 24 Каналу, откуда тогда появляются огромные воронки. В частности, такая образовалась во время атаки на Киев 13 декабря.

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По словам Игната, во время сбития вражеская ракета взрывается в воздухе, а ее обломки летят врассыпную на землю и тоже представляют угрозу. Но иногда боевая часть не взрывается.

Ракету тоже считают сбитой, она уже однозначно не летит к своей цели, а просто падает – и образуется такая воронка,

– объяснил спикер Воздушных сил.

Кроме того, влияет плотность почвы. Если она мягкая, то, соответственно, будет большая воронка.

Подробнее об атаке 13 декабря

Россияне запустили по Киеву 10 баллистических ракет, но все сбила украинская ПВО. Однако в результате падения обломков пострадало несколько районов столицы, больше всего – Днепровский.

Пострадало более 50 человек, в том числе шестеро детей. Кроме того, были повреждены линии электропередачи и водопровод.

Российские атаки продолжаются: последние новости

В течение суток 14 декабря в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Через 10 минут после одной из них раздался взрыв в Староконстантинове Хмельницкой области.

Враг применил высокоточную ракету "Кинжал". Поскольку она гиперзвуковая и может маневрировать по траектории полета, ее почти невозможно перехватить.

Взрывы слышали также в Киеве – через 12 минут после объявления тревоги. По предварительным данным, это был результат работы противовоздушной обороны.