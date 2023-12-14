Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив 24 Каналу, звідки тоді з'являються величезні вирви. Зокрема, така утворилась під час атаки на Київ 13 грудня.

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За словами Ігната, під час збиття ворожа ракета вибухає в повітрі, а її уламки летять врозсип на землю й теж становлять загрозу. Але часом бойова частина не вибухає.

Ракету теж вважають збитою, вона вже однозначно не летить до своєї цілі, а просто падає – і утворюється така вирва,

– пояснив речник Повітряних сил.

Крім того, впливає щільність ґрунту. Якщо він м'який, то відповідно буде більше вирва.

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Росіяни запустили по Києву 10 балістичних ракет, але їх усі збила українська ППО. Однак унаслідок падіння уламків постраждало кілька районів столиці, найбільше – Дніпровський.

Постраждало понад 50 людей, зокрема шестеро дітей. Крім того, було пошкоджено лінії електропередач і водопровід.

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