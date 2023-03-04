Есть 2 варианта, – Мусиенко о тактике, которую может выбрать Россия для ракетных атак
Россияне могут продолжать запускать ракеты по территории Украины до конца войны. Они никак не могут принять факт, что украинская система ПВО справляется с ликвидированием вражеских целей.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, возможен вариант, когда ракетные атаки Россией будут осуществляться с меньшей интенсивностью или с большим перерывом.
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Россия боится поражения
Александр Мусиенко подчеркнул, что в России наблюдается нехватка ракет. Это свидетельствует, что их военно-промышленный комплекс не справляется с потребностями.
"С другой стороны, в России совсем прекратить ракетные атаки, даже выпуская по несколько ракет, большинство из которых или их все собьет украинская система ПВО, не могут", – пояснил он.
По его мнению, это было бы огромное репутационное и имиджевое поражение для российского диктатора и его окружения.
Это еще одно из очередных унижений, что у России откровенно заканчиваются ракеты. Они этого показать не могут,
– акцентировал внимание Мусиенко.
По его словам, у россиян есть два вероятных сценария развития событий.
Александр Мусиенко рассказал, прекратятся ли российские ракетные удары по территории Украины: смотрите видео
Длительные паузы между ракетными ударами
Александр Мусиенко подчеркнул, что Россия может прибегнуть к длительным паузам между обстрелами, чтобы накопить ракеты для атаки. В частности, если раньше им удавалось собрать необходимое количество за 7–10 дней, то этот временной промежуток может увеличиться до 3–4 недель.
Пока они будут накапливать определенный залп ракет, и после этого применять их, но не в большем количестве, как мы видели до этого,
– подчеркнул он.
По его мнению, сейчас наблюдается тенденция к уменьшению числа выпускаемых Россией ракет.
Точность ударов
Руководитель Центра военно-правовых исследований сосредоточил внимание, что также Россия может использовать подход, когда атаки будут более частыми, но более точными и с небольшим количеством ракет. В частности, речь идет о 10–15 ракетах.
"Какую (тактику – 24 Канал) выберут для себя – сказать действительно трудно", – добавил Мусиенко.
По его мнению, с одной стороны, мы видели действительно точечные ракетные удары, которые россияне наносят время от времени либо самолетами стратегической авиации Ту-22, либо с Черного моря ракетами "Калибр".
Есть в принципе основания полагать, что подвозятся ракеты и к стратегическим аэродромам, где стратегическая авиация сосредоточена в России – самолеты Ту-95 преимущественно. Они могут их просто накапливать там,
– рассказал он.
По его словам, точно нельзя сказать, что это свидетельствует о серьезной подготовке тенденции к уменьшению ракет и потенциала в России.
Пока в России есть ракеты и она может производить их по 40–50 штук, опасность ракетных ударов будет сохраняться до конца войны.
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