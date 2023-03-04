Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, можливий варіант, коли ракетні атаки Росії будуть здійснюватися з меншою інтенсивністю або з більшою перервою.

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Росія боїться поразки

Олександр Мусієнко наголосив, що в Росії спостерігається брак ракет. Це свідчить про те, що їхній військово-промисловий комплекс не справляється з їхніми потребами.

"З іншого боку в Росії зовсім припинити ракетні атаки, навіть випускаючи по кілька ракет, більшість яких чи всі зіб'є українська система ППО, не можуть", – пояснив він.

На його думку, це була б величезна репутаційна та іміджева поразка для російського диктатора та його оточення.

Це ще одне із чергових принижень, що у Росії відверто закінчуються ракети. Вони цього показати не можуть,

– зосередив увагу Мусієнко.

За його словами, у росіян є два ймовірних сценарії розвитку подій.

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Тривалі паузи між ракетними ударами

Олександр Мусієнко наголосив, що Росія може вдатися до тривалих пауз між обстрілами, щоб накопичити ракетb для атаки. Зокрема, якщо раніше їм вдавалося зібрати необхідну кількість за 7–10 днів, то наразі цей часовий проміжок може збільшитися до 3–4 тижнів.

Поки вони будуть накопичувати певний залп ракет і після цього застосовувати їх, але не в більшій кількості, ніж ми бачили до цього,

– наголосив він.

На його думку, наразі спостерігається тенденція до зменшення числа ракет, які випускає Росія.

Точність ударів

Керівник Центру військово-правових досліджень зосередив увагу, що також Росія може вдаватися до підходу, коли атаки будуть частішими, але більш точними та з невеликою кількістю ракет. Зокрема, мовиться про 10–15 ракет.

"Яку (тактику – 24 Канал) оберуть для себе – сказати насправді важко", – додав Мусієнко.

На його думку, з одного боку ми бачили дійсно точкові ракетні удари, які росіяни завдають час від часу або літаками стратегічної авіації Ту-22, або з Чорного моря ракетами "Калібр".

Є в принципі підстави вважати, що підвозяться ракети і до стратегічних аеродромів, де стратегічна авіація зосереджена в Росії – літаки Ту-95 переважно. Вони можуть їх просто накопичувати там,

– розказав він.

За його словами, точно не можна сказати, що це є свідченням серйозної підготовки тенденції до зменшення ракет і потенціалу в Росії.

Допоки в Росії є ракети й вона може виробляти їх по 40–50 штук, то небезпека ракетних ударів буде зберігатися до кінця війни.

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