В Defense Express объяснили, благодаря чему существенно возросло сбивание крылатых ракет

Атаки России по территории Украины не теряют интенсивности. Оккупанты почти каждый день используют ракеты и беспилотники для массированных ударов. Несмотря на это, Воздушным силам удается улучшать эффективность противодействия.

В последнее время Силы обороны сбивают почти все воздушные цели, которые по территории Украины запускает противник. Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что это, вероятно, связано со значительным улучшением средств противодействия российским ракетам.

Что помогает эффективно отражать российские удары?

Олег Катков предположил, что Украина получила от партнеров достаточное количество истребителей 4+ поколения. Говорится о F-16.

Их количество постоянно увеличивалось, улучшался опыт (пилотов – 24 Канал). Важно не забывать, что, кроме самого железа, техники, вооружения, важно, кто этим всем оперирует,

– сказал он.

Чем лучше опыт бойцов, тем эффективнее используются те средства вооружения, которые есть.

Главный редактор Defense Express подчеркнул, если говорить о противодействии вражеским крылатыми ракетами, то именно истребители – являются наиболее эффективным оружием. Главная причина – самолеты самые мобильные средства противовоздушной обороны.

Интересно! В Воздушных силах ВСУ подтвердили правдивость видео, на котором украинский F-16 уничтожает вражеский дрон "Шахед" с помощью бортовой пушки M61A1 Vulcan. Пилот 107-го авиационного крыла продемонстрировал высокое мастерство, сбивая цель на опасно близкой дистанции.

Те истребители, которые есть на вооружении в Украине могут выполнять боевые задачи в различных регионах нашего государства. Это значительно улучшает процент сбивания вражеских воздушных целей.

Как Украина противодействует российским атакам?