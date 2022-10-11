Могут ли россияне выявить и уничтожить нашу ПВО: объяснение Воздушных сил ВСУ
Чтобы усугубить возможности ВСУ охранять территорию от воздушных ударов, россияне пытаются уничтожить украинские системы ПВО. Для этого они надеются использовать соответствующее вооружение.
В то же время процент сбитых украинским ПВО воздушных целей увеличивается. Об этом 24 каналу рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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Борьба с воздушными целями
Военный отметил, что украинская ПВО сегодня работает эффективно.
Никто наши системы ПВО не уничтожал. Напротив – вчера имели показатель сбивания именно крылатых ракет и тех же "шахидов" более 50 процентов. Сегодня из 28 ракет уничтожили 20. Россиянам нужно как-то оправдываться. Там видят, что по инфраструктуре наносят удары, а она восстанавливается и жизнь продолжается,
– объяснил спикер.
По его словам, оккупанты распространяют информацию для своих граждан, что уничтожили всю украинскую ПВО и что украинские ракеты, которые ВСУ выпускают по ним, якобы падают на Запорожье и Николаев.
"Это насколько нужно быть циничным подонком, чтобы таким бредом убеждать людей, которые на это ведутся?", – добавил Игнат.
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"Блуждающие" ракеты
Спикер рассказал, что враг применяет так называемые "блуждающие" ракеты.
Они "блуждают" не просто так. Задается курс операторами, которые запускают их с самолетов. Если ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов, то понятно, что это высокотехнологичная штука, которой задается маршрут и все данные. Она двигается именно там, где противник владеет информацией, что у нас там уязвимые места,
– указал Игнат.
По его словам, "блуждающие" ракеты прокладывают маршруты, поэтому ракеты могут менять свой курс и разделяться на группы - чтобы рассредоточить внимание ВСУ и запутать наших зенитчиков или аэраторов, нанося как можно больше вреда.
"Плюс к ним могут присоединяться "шахиды" – это совсем другой тип вооружения. С крылатыми ракетами летят еще и баллистические ракеты. С этим всем как-то надо справиться и как-то сбивать это все, потому что это несет серьезную угрозу", – убежден представитель.
По его мнению, воздушной, космической и наземной разведки оккупантам хватает, что показывает уязвимые места украинского ПВО.
"Наши системы имеют свои слабые места, которые не оставляют надолго. Они лишь усиливаются на том или ином направлении", – резюмировал Игнат.
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Ракетные обстрелы 11 октября: что известно
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- В Винницкой области россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС, а в Запорожье – жилые дома. В Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях вражеские ракеты сбили силы ПВО.
- Силы ПВО сбили 20 крылатых ракет, а также дроны-камикадзе и БпЛА.