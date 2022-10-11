Водночас відсоток збитих українською ППО повітряних цілей збільшується. Про це 24 каналу розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Зверніть увагу Сили ППО збили 20 крилатих ракет, а також дрони-камікадзе та БпЛА

Боротьба з повітряними цілями

Військовий зазначив, що українська ППО сьогодні працює ефективно.

Ніхто наші системи ППО не знищував. Навпаки – вчора мали показник збиття саме крилатих ракет й тих же "шахедів" у понад 50 відсотків. Сьогодні із 28 ракет знищили 20. Росіянам потрібно якось виправдовуватись. Там бачать, що по інфраструктурі завдають ударів, а вона відновлюється і життя продовжується,

– пояснив речник.

За його словами, окупанти розповсюджують інформацію для своїх громадян, що знищили всю українську ППО й що українські ракети, які ЗСУ випускають по них, нібито падають на Запоріжжя та Миколаїв.

"Це наскільки потрібно бути цинічним покидьком, щоб такою маячнею переконувати людей, які на це ведуться?", – додав Ігнат.

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"Блукаючі" ракети

Речник розповів, що ворог застосовує так звані "блукаючі" ракети.

Вони "блукають" не просто так. Задається курс операторами, які їх запускають їх з літаків. Якщо ракета Х-101 коштує 13 мільйонів доларів – то зрозуміло, що це високотехнологічна штука, якій задається маршрут і всі дані. Вона рухається саме там, де противник володіє інформацією, що у нас там вразливі місця,

– вказав Ігнат.

За його словами, "блукаючі" ракети прокладають маршрути, тому ракети можуть змінювати свій курс й розділятись на групи – щоб розосередити увагу ЗСУ й заплутати наших зенітників чи аераторів, завдаючи якомога більшої шкоди.

"Плюс до них можуть долучатися "шахеди" – це зовсім інший тип озброєння. До крилатих ракет летять ще й балістичні ракети. З цим всім якось треба впоратись і якось збивати це все, тому що це несе серйозну загрозу", – переконаний речник.

На його думку, повітряної, космічної та наземної розвідки окупантам вистачає, що показує вразливі місця української ППО.

"Наші системи мають свої слабкі місця, які не залишають на довго. Вони лише посилюються на тому чи іншому напрямку", – резюмував Ігнат.

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