Путин подтвердил, что Россия готова проиграть, – Подоляк о массовой ракетной атаке Украины

Россия открыто заявляет, что атакует гражданскую инфраструктуру Украины. По всем международным правилам это военное преступление, которое будет иметь правовую оценку.

Признание главой Кремля Владимиром Путиным ракетных ударов по невоенным объектам в Украине является свидетельством того, что Россия уже готова проиграть в войне. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Риторика Путина

Советник главы Офиса Президента отметил, что "достаточно странно слушать то, что говорит Путин" об атаках на украинскую инфраструктуру в "ответ" на атаки в Севастополе, поскольку глава Кремля "точно ничего не знает", что происходит вокруг Украины.

Если бы он что-то знал, то 24 февраля не зашел бы на территорию Украины, а вообще извинился бы, отдал бы нам нашу землю, которую он забрал еще в 2014 году и на этом все закончилось бы. Россия бы тихонько продавала и покупала яхты олигархам и т.д.

– объяснил Подоляк.

По его словам, "всем уже понятно", что Россия и Путин не будут существовать в таком же виде, как и раньше.

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Россия признает свои преступления

Чиновник подчеркнул, что Путин открыто признал, что Россия атакует украинскую инфраструктуру, что является преступлением.

"Путин сделал конкретное дело – он сказал, что они умышленно, в нарушение международного гуманитарного права максимально массово атакуют энергетическую инфраструктуру суверенного государства для того, чтобы уничтожить как можно больше гражданских граждан. Вот это вчера прозвучало от Путина", – отметил Подоляк.

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По его мнению, мотивации "в таких действиях Кремля" нет вообще.

У россиян очень и очень неэффективный флот, как мы увидели: он сам понемногу где-то исчезает и т.д. Поэтому вчера Путин просто подтвердил, что Россия готова в этой войне проиграть для того, чтобы сесть на скамейку подсудимых и там уже у нас были бы доказательства, что все, что они делают в геноцидном плане против Украины, это уже признание этого Путина,

– резюмировал советник руководителя ОП.

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