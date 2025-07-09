Фактически все летело на Луцк: Волынь атаковали около 50 дронов и 5 ракет

Луцк ночью 9 июля был одной из главных целей россиян. На Волынь залетело около 50 БпЛА и 5 ракет.

К счастью, пока нет сообщений о пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынскую ОГА.

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Что известно о ночной атаке на Волынь

Этой ночью наша область снова подверглась массированной атаке. Фактически все летело на Луцк,

– отметил председатель Волынской ОГА Иван Рудницкий.

В воздушное пространство Волынской области залетело около 50 БпЛА и 5 ракет. Информация о попадании пока уточняется.

Продолжается ликвидация пожара на одном из складских помещений одного из предприятий Луцка и гаражного кооператива.

По состоянию на сейчас нет сообщений о жертвах или пострадавших.

Обратите внимание! Все о последствиях ночной атаки России по Украине 9 июня 24 Канал оперативно сообщает в специальном сборном материале.

Напомним, ночью 9 июля под прицелом врага была Хмельницкая область. В результате ночной атаки есть повреждения крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района. Предварительно пострадавших нет.