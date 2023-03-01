Данилов объяснил, как происходят "электронные" пуски ракет

Иногда в Украине раздается воздушная тревога, но пусков ракет нету. Причина здесь достаточно проста и логична.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. На момент разговора (19:17 – 24 Канал) казалось, что никаких пусков ракет Россия не сделает. Поэтому было предположение, что это были так называемые "электронные" пуски ракет. Уже впоследствии стало известно о прилетах в Полтавской области.

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Что такое "электронные" пуски ракет

Как рассказал Данилов, "электронные" пуски ракет – абсолютно обычное дело. Российские оккупанты регулярно проводят тренировочные полеты и имитируют пуски ракет.

Это обычные полеты, которые периодически совершает Россия, чтобы тренироваться. Ничего удивительного здесь нет. Они перед тем, как наносить удары, производят эти электронные пуски. Это не новость,

– отметил Данилов.

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Он подчеркнул, что силы ПВО понимают данную ситуацию. И ничего странного в этом нет.

Что известно о прилетах на Полтавщине