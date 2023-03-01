Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. На момент розмови (19:17 – 24 Канал) видавалося, що ніяких пусків ракет Росія не зробить. Тому було припущення, що це були так звані "електронні" пуски ракет. Вже згодом стало відомо про прильоти на Полтавщині.

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Що таке "електронні" пуски ракет

Як розповів Данілов, "електронні" пуски ракет – абсолютно звична справа. Російські окупанти регулярно проводять тренувальні польоти та імітують пуски ракет.

Це – звичайні польоти, які періодично здійснює Росія, щоб тренуватися. Нічого дивного тут немає. Вони перед тим, як завдавати ударів, роблять ці електронні пуски. Це не є новиною,

– зазначив Данілов.

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Він підкреслив, що сили ППО розуміють цю ситуацію. І ніякої дивини в цьому немає.

Що відомо про прильоти на Полтавщині