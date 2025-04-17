Почему нельзя называть удары россиян по гражданским "ошибкой": Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский считает, что нельзя называть удары российских военных по гражданскому населению "ошибкой". Глава государства объяснил свое мнение и вспомнил обстрел центра Сум.

По его словам, этот ракетный удар россиян был преднамеренным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

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Что сказал Зеленский об ударах по мирному населению

Прежде всего глава государства заявил, что российские удары по мирным жителям Украины являются убийством.

Мы целимся в этого человека. Хотели в ребенка, а попали в его мать. Простите, это убийство. И этот удар шел сюда, в центр, он не шел на фронт,

– объясняет Зеленский.

Он отмечает, что не стоит верить в истории россиян о том, что они бьют по фронту, а удары по гражданским являются "ошибкой". Президент объясняет, что нельзя найти оправдание для человека, который нанес ракетный удар по центру города.

Зеленский подчеркивает, что Сумы обстреляли не одной ракетой, что уже не может свидетельствовать о так называемой "ошибке" российских оккупантов. А также добавляет, что россияне намеренно применяют для ударов по гражданским кассетные боеприпасы, чтобы уничтожить как можно больше людей.

Напомним, что в результате обстрела Сум погибли 36 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Также в результате атаки пострадали 125 человек, среди которых – 18 детей.