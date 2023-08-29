Комплексный подход, – в ОК "Юг" объяснили тактику запутывания следов во время ракетных атак

Во время последних ракетных атак российские ракеты маневрировали по территории Украины и постоянно меняли маршрут. Оккупанты делают это для того, чтобы истощить украинские системы и средства ПВО.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она рассказала, к каким тактикам может прибегнуть враг, информирует 24 Канал.

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Для чего враг маневрирует ракетами

Это комплексный подход. Они действительно пытаются выявить системы противовоздушной обороны, а затем продолжительным маневрированием истощить их. Потому что это действительно большая, напряженная работа, когда долгое время, особенно ночью, приходится тщательно отслеживать такое сложное маневрирование,

– заявила Гуменюк.

Кроме того, россияне действительно испытывают определенную нехватку ракет. Вместе с тем Гуменюк подчеркнула – не стоит себя успокаивать тем, что им не хватит их. В ОК "Юг" предполагают, что россияне просто не будут применять столь массированные ракетные атаки, которые украинцы помнят со времен блекаута – по несколько десятков ракет.

Однако враг может совершать комбинированные атаки с ударными дронами, которые сейчас являются опорным подвидом вооружения россиян.

"Оккупанты могут использовать такую тактику истощения и запутывания следов, но мы продолжаем отслеживать. Силы ПВО начеку и напоминаем, что не надо нам мешать и сообщать, где уже были отработки, ведь враг это тоже отслеживает", – подчеркнула Гуменюк.

Маневры россиян во время последних ракетных атак