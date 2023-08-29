Комплексный подход, – в ОК "Юг" объяснили тактику запутывания следов во время ракетных атак
Во время последних ракетных атак российские ракеты маневрировали по территории Украины и постоянно меняли маршрут. Оккупанты делают это для того, чтобы истощить украинские системы и средства ПВО.
Об этом в эфире телемарафона заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она рассказала, к каким тактикам может прибегнуть враг, информирует 24 Канал.
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Для чего враг маневрирует ракетами
Это комплексный подход. Они действительно пытаются выявить системы противовоздушной обороны, а затем продолжительным маневрированием истощить их. Потому что это действительно большая, напряженная работа, когда долгое время, особенно ночью, приходится тщательно отслеживать такое сложное маневрирование,
– заявила Гуменюк.
Кроме того, россияне действительно испытывают определенную нехватку ракет. Вместе с тем Гуменюк подчеркнула – не стоит себя успокаивать тем, что им не хватит их. В ОК "Юг" предполагают, что россияне просто не будут применять столь массированные ракетные атаки, которые украинцы помнят со времен блекаута – по несколько десятков ракет.
Однако враг может совершать комбинированные атаки с ударными дронами, которые сейчас являются опорным подвидом вооружения россиян.
"Оккупанты могут использовать такую тактику истощения и запутывания следов, но мы продолжаем отслеживать. Силы ПВО начеку и напоминаем, что не надо нам мешать и сообщать, где уже были отработки, ведь враг это тоже отслеживает", – подчеркнула Гуменюк.
Маневры россиян во время последних ракетных атак
- Наталья Гуменюк объяснила, что во время атаки 27 августа русские ракеты осуществляли сложную схему маневров. В ОК "Юг" предположили, что к такой тактике оккупанты прибегли для того, чтобы найти "безопасные маршруты" для будущих атак.
- В Воздушных силах также объяснили, что постоянным изменением траектории полета ракет россияне пытаются истощить системы ПВО. Кроме того, по словам Юрия Игната, это позволяет оккупантам провести определенный анализ.
- В ГУР предполагают, что изменение тактики и использование меньшего количества ракет может свидетельствовать о том, что россияне могут накапливать вооружение. В разведке предполагается, что его враг будет использовать перед осенне-зимним периодом, терроризируя энергосистему Украины.