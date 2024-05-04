Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что ситуация в городе сейчас значительно ухудшилась. Она также добавила, что в социальных сетях распространяют фото, где женщина моет окна, которые уцелели после обстрелов России. Эта фотография показывает несокрушимость духа харьковчан.

К теме Сильный пожар на предприятии, есть пострадавшие: Терехов подтвердил "прилет" по Харькову

"Это настроение места – окна выбиты, но их моют перед Пасхой. Даже несмотря на то, что осталось несколько камешков", – сказала она.

Харьков готовится

Анна Черненко подчеркнула, что настроение харьковчан достаточно спокойное, несмотря на условия, в которых они живут. Все привыкли к тому, что российская пропаганда постоянно говорит о том, что может быть наступление. Люди, насколько это возможно, готовы к этому.

Кто-то уже понимает, куда вывести детей, если придется. Но никто не верит в то, что Россия захватит Харьков или подойдет к нему ближе. Мы верим в наши Силы обороны – наших защитников и защитниц,

– подчеркнула она.

Корреспондентка все же заметила, что жители понимают, что ситуация может обостряться. Месяц назад обстрелы в Харькове были раз в несколько дней, а сейчас, к сожалению, враг атакует город несколько раз за день.

Россия обстреливает Харьковскую область: что известно