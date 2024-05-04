Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что ситуация в городе сейчас значительно ухудшилась. Она также добавила, что в социальных сетях распространяют фото, где женщина моет окна, которые уцелели после обстрелов России. Эта фотография показывает несокрушимость духа харьковчан.
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"Это настроение места – окна выбиты, но их моют перед Пасхой. Даже несмотря на то, что осталось несколько камешков", – сказала она.
Харьков готовится
Анна Черненко подчеркнула, что настроение харьковчан достаточно спокойное, несмотря на условия, в которых они живут. Все привыкли к тому, что российская пропаганда постоянно говорит о том, что может быть наступление. Люди, насколько это возможно, готовы к этому.
Кто-то уже понимает, куда вывести детей, если придется. Но никто не верит в то, что Россия захватит Харьков или подойдет к нему ближе. Мы верим в наши Силы обороны – наших защитников и защитниц,
– подчеркнула она.
Корреспондентка все же заметила, что жители понимают, что ситуация может обостряться. Месяц назад обстрелы в Харькове были раз в несколько дней, а сейчас, к сожалению, враг атакует город несколько раз за день.
Россия обстреливает Харьковскую область: что известно
- Утром 1 мая российские войска атаковали поселок Золочев в Харьковской области управляемыми авиационными бомбами. Повреждены гражданское авто и дом. Атака привела к смерти двух мирных жителей, которые находились в машине.
- Вражеские беспилотники, запущенные из Белгородской области России, атаковали Харьковскую область. Воздушную тревогу объявили около полуночи 4 мая.
- Российские пропагандисты начали активно обсуждать возможное наступление оккупантов на Харьков. Руководитель Харьковской ОВА сообщил, что оккупанты снова начали штурмовые действия, которые продолжаются в течение последних 10 месяцев.