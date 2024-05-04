Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що ситуація в місті зараз значно погіршилась. Вона також додала, що у соціальних мережах поширюють фото, де жінка миє вікна, які вціліли після обстрілів Росії. Ця світлина показує незламність духу харків'ян.

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"Це настрій місця – вікна вибиті, але їх миють перед Великоднем. Навіть попри те, що залишилось кілька скелець", – сказала вона.

Харків готується

Анна Черненко підкреслила, що настрій харків'ян досить спокійний, попри умови, у яких вони живуть. Усі звикли до того, що російська пропаганда постійно говорить про те, що може бути наступ. Люди, наскільки це можливо, готові до цього.

Хтось уже розуміє, куди вивести дітей, якщо доведеться. Але ніхто не вірить у те, що Росія захопить Харків чи підійде до нього ближче. Ми віримо у наші Сили оборони – наших захисників та захисниць,

– наголосила вона.

Кореспондентка все ж зауважила, що мешканці розуміють, що ситуація може загострюватись. Місяць тому обстріли в Харкові були раз на кілька днів, а зараз, на жаль, ворог атакує місто кілька разів за день.

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