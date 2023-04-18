Об этом в своем блоге рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Каналу. По его словам, вероятность новых ракетных ударов достаточно высока, хотя россияне и пытаются экономить малый запас своих ракет.
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Тактика террора россиян
Россия продолжает ракетные обстрелы в прифронтовых городах Украины. Олег Жданов убежден, что такая активность авиации и использование ракет свидетельствует о том, что россияне уже поняли, что победить на поле боя они не способны. Поэтому оккупанты начали снова переходить к методам террора, особенно в прифронтовой зоне.
Вглубь страны они могут достать, но пока нечем. Воздушные тревоги чаще всего раздаются сейчас в приграничных областях. Таким образом они терроризируют местное население,
– подчеркнул военный эксперт.
Несмотря на ощутимые потери, понесенные российской армией в ходе боевых действий, они не отказываются от своих целей и задач.
Олег Жданов о ракетных обстрелах россиян: смотреть видео
Нехватка ракет в России ощутима
За 16 апреля российские войска нанесли 25 ракетных ударов ракетами С-300.
В последнее время избивают именно этими ракетами, вероятно, потому что других нет. Или же они хранят их для очередного массированного удара,
– отметил Олег Жданов.
Сейчас обстрелы прифронтовых зон ракетами С-300 ощутимо участились. Особенно пострадали Камышеваха Запорожской области и Снигуровка Николаевской области. Кроме того, россияне нанесли 42 авиационных удара и 46 ударов РСЗО.
Эти атаки привели к жертвам среди мирного населения и повреждений жилых домов, больниц, церквей и т.д.
"В основном удары нацелены на гражданскую инфраструктуру и Вооруженные Силы Украины", — подчеркнул военный эксперт.
Российские войска продолжают использовать тактику террора, поэтому угроза ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.
Угроза ракетных обстрелов Украины: важно
- В ОК "Юг" сообщили о том, что российская армия готова наносить новые ракетные удары. Впрочем, их запас ракет сейчас близок к критическому, поэтому они пытаются экономить их.
- Майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман также считает, что Россия сейчас бережет ракеты к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. Поэтому в последнее время массированных ударов по Украине все меньше.
- Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что Россия будет использовать все для ударов по Украине. Он также напомнил, что враг наращивает производство беспилотников, поэтому опасность действительно есть.