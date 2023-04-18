Об этом в своем блоге рассказал военный эксперт Олег Жданов. 24 Каналу. По его словам, вероятность новых ракетных ударов достаточно высока, хотя россияне и пытаются экономить малый запас своих ракет.

Читайте также Под угрозой ударов – Чернигов, Сумы и Запорожье: все, что известно об управляемых авиабомбах России

Тактика террора россиян

Россия продолжает ракетные обстрелы в прифронтовых городах Украины. Олег Жданов убежден, что такая активность авиации и использование ракет свидетельствует о том, что россияне уже поняли, что победить на поле боя они не способны. Поэтому оккупанты начали снова переходить к методам террора, особенно в прифронтовой зоне.

Вглубь страны они могут достать, но пока нечем. Воздушные тревоги чаще всего раздаются сейчас в приграничных областях. Таким образом они терроризируют местное население,

– подчеркнул военный эксперт.

Несмотря на ощутимые потери, понесенные российской армией в ходе боевых действий, они не отказываются от своих целей и задач.

Олег Жданов о ракетных обстрелах россиян: смотреть видео

Нехватка ракет в России ощутима

За 16 апреля российские войска нанесли 25 ракетных ударов ракетами С-300.

В последнее время избивают именно этими ракетами, вероятно, потому что других нет. Или же они хранят их для очередного массированного удара,

– отметил Олег Жданов.

Сейчас обстрелы прифронтовых зон ракетами С-300 ощутимо участились. Особенно пострадали Камышеваха Запорожской области и Снигуровка Николаевской области. Кроме того, россияне нанесли 42 авиационных удара и 46 ударов РСЗО.

Эти атаки привели к жертвам среди мирного населения и повреждений жилых домов, больниц, церквей и т.д.

"В основном удары нацелены на гражданскую инфраструктуру и Вооруженные Силы Украины", — подчеркнул военный эксперт.

Российские войска продолжают использовать тактику террора, поэтому угроза ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Угроза ракетных обстрелов Украины: важно