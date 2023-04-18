Про це у своєму блозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, ймовірність нових ракетних ударів є доволі високою, хоч росіяни й намагаються економити малий запас своїх ракет.

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Тактика терору росіян

Росія продовжує ракетні обстріли у прифронтових містах України. Олег Жданов переконаний, що така активність авіації та використання ракет свідчить про те, що росіяни вже зрозуміли, що здобути перемогу на полі бою вони не здатні. Тому окупанти почали знову переходити до методів терору, особливо в прифронтовій зоні.

Вглиб країни вони можуть дістати, але поки що немає чим. Повітряні тривоги найчастіше лунають зараз у прикордонних областях. У такий спосіб вони тероризують місцеве населення,

– підкреслив військовий експерт.

Не дивлячись на відчутні втрати, яких зазнає російська армія в ході бойових дій, вони не відмовляються від своїх цілей та завдань.

Олег Жданов про ракетні обстріли росіян: дивитись відео

Брак ракет у Росії відчутний

За 16 квітня російські війська завдали 25 ракетних ударів ракетами С-300.

Останнім часом б'ють саме цими ракетами, ймовірно, тому що інших немає. Або ж вони зберігають їх для чергового масованого удару,

– зазначив Олег Жданов.

Зараз обстріли прифронтових зон ракетами С-300 відчутно почастішали. Особливо постраждали Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області. Крім того, росіяни завдали 42 авіаційних ударів та 46 ударів РСЗВ.

Ці атаки призвели до жертв серед мирного населення та пошкоджень житлових будинків, лікарень, церков тощо.

"Здебільшого удари націлені на цивільну інфраструктуру та Збройні Сили України", – наголосив військовий експерт.

Російські війська продовжують використовувати тактику терору, тому загроза ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.

Загроза ракетних обстрілів України: важливе