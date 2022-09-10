Почему запуск российского "Кинжала" почти невозможно увидеть и сколько их выпустили по Украине

Российские военные продолжают обстреливать Украину, используя разные ракеты. Среди них – "Кинжалы". В Воздушных силах рассказали, сколько их уже выпустили.

Враг не прекращает террор мирного населения нашей страны. Ежедневно оккупанты осуществляют ракетные обстрелы, разрушая инфраструктуру и унося жизнь. Бьют враги и "Кинжалами", о которых расскажем дальше.

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Почему "Кинжал" почти невозможно увидеть

Как отметил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, увидеть "Кинжалы" можно, но сделать это очень сложно. Прежде всего, следует заметить, что они похожи на "Искандер", но выпускаются именно из самолета.

Например, те же "Искандеры" захватчики выпускают с аэродромов Джанкой, Зябровка или Барановичи. Сам запуск виден очень хорошо, подчеркивает Игнатий. Чего не скажешь о том, куда может попасть ракета. Можно разве что попытаться ориентироваться по направлению ее полета. А все потому, что она вылетает в космос, в стратосферу. И уже оттуда возвращается на огромную скорость вниз.

Запуск "Кинжала" практически невозможно увидеть. Спикер Воздушных сил попросил представить 10 – 30 самолетов врага, кружащихся вблизи Украины. И, например, один из них – носитель этого вида баллистических ракет.

"Кинжал" может нести три типа самолетов. Они, в частности, используют МиГ-31. Один из десятка самолетов выпускает такую ракету, которая сразу залетает в стратосферу и улетает на большой скорости вниз. Времени для того, чтобы эффективно ее выявить и пробовать сбить, очень мало,

– подчеркнул он.

Сколько "Кинжалов" уже выпустил враг

Юрий Игнат сразу же оговорился, что точно неизвестно, сколько ракет "Кинжал" российские военные выпустили по Украине. Согласно одним сведениям, говорится о трех атаках. А вот другие свидетельствуют о 10 – 15.

В то же время следует понимать, что наши военные делают все возможное, чтобы сбивать вражеские ракеты. По словам Юрия Игната, в нашем государстве работает уникальная система ПВО. И таковой нет нигде в мире. А все потому, что защищают небо над Украиной ЗРК, истребители и ПЗРК, расставленные по всей стране. Кроме того, защитники обладают визуальными постами наблюдения. Не хватает только больше современных систем, которые должны предоставить международные партнеры.

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