Выпустили более 90 снарядов: оккупанты всю ночь из "Градов" и артиллерии накрывали Никопольщину

Российские оккупанты продолжают свой ракетный террор наших мирных городов. Они снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Никопольский район всю ночь на 17 сентября обстреливали из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Атаковали не только Никополь

По словам Резниченко, под огонь попали 3 общины района – Никопольская, Марганецкая и Мировская. Враг атаковал 6 раз – выпустил на мирные города и села более 90 смертоносных снарядов.

По предварительным данным, люди не пострадали. Повреждены дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь. Масштабы разрушений уточняют.

В других районах области ночью была воздушная тревога, но обошлось без атак.

Ситуация в Кривом Роге

Мэр Александр Вилкул сообщил, что в городе все стабильно. По району ночью ракетных ударов не было.

Россияне из ствольной артиллерии обстреляли деревню Ильинка и Добрая Надежда Марганецкой общины. Также со ствольной артиллерии и РСЗО "Град" атаковали село Вышетарасовка Мировской общины, с РСЗО "Град" Марганецкую общину. Повреждены дома, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и электропередачи, автомобили. Без потерь.

На гидротехнических сооружениях Кривого Рога продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

Подтопление жилых домов было ликвидировано. Откачали 2015 кубических метров воды.

Россия обстреляла и Харьков

В результате ночной атаки города вспыхнул пожар на предприятии. В него попала вражеская ракета.

По словам спасателей, ракетную атаку российские военные нанесли около 02:00. Один из снарядов врага попал в постройку предприятия в Индустриальном районе Харькова.

В результате вспыхнул пожар. Огонь, распространившийся на площадь в 200 квадратных метров, удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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