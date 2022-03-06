Ракетные обстрелы россиян в Винницкой области помешали прощанию с погибшим героем

Россияне 6 марта выпустили на Винницкую область сразу несколько ракет. В этот момент в одном из местных сёл происходило прощание с героем. Служащий погиб во время другого обстрела оккупантов.

Сначала во время церемонии прощания начался сигнал тревоги, а затем и полетели ракеты над головами. Люди были вынуждены бежать с кладбища, чтобы спастись.

Обратите внимание Попавшие по Виннице ракеты запустили из акватории Черного моря

В этот день люди прощались со своим 20-летним земляком Максимом Куприйчуком. Он погиб в боях с оккупантами под Херсоном.

Одна из летевших там ракет / Скриншот 24 канала

В общей сложности над кладбищем пролетело 6 ракет. Они попали неподалеку и там раздался взрыв. Сначала жители села увидели огненный столб, а затем облако черного дыма.

Взрыв, увиденный местными жителями / Скриншот 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!