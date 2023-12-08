Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу утреннюю атаку оккупантов. Как известно, украинская ПВО сбила 14 из 19 запущенных ракет.
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"Не сложилось у Путина подложить информационную подушку со "взятием Авдеевки" под обозначение себя на будущих переписях одного президента. Ему нужен был информационный поток, поэтому и были выпущены эти ракеты", – объяснил Свитан.
К слову, именно в пятницу, 8 декабря, Владимир Путин официально объявил, что примет участие в следующих президентских выборах.
Россиянам не хватает ракет
По мнению военного эксперта, россияне не будут прибегать к массированным ракетным обстрелам часто. Им нужно еще как минимум год, чтобы хотя бы восстановить свой неприкосновенный запас.
Конечно, это не значит, что они его не будут использовать для выполнения каких-либо задач. Но, вероятнее всего, задачи будут связаны именно с информационным сопровождением или каких-либо заявлений, или каких-либо значимых дат,
– отметил Свитан.
Враг прекрасно понимает, что коэффициент полезного действия его ракет уже не тот, что был в прошлом году, поскольку плотность нашей ПВО выросла в 3–4 раза. Коэффициент пресыщения они уже не смогут преодолеть.
Утренняя атака российских оккупантов: основное
- О запуске крылатых ракет Х-101 и Х-555 сообщили не сразу. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что не всегда удается оперативно получить информацию.
- Под вражеским ударом оказались Киевщина, Днепропетровщина и Харьков. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об одном погибшем и восьми раненых.
- Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что нет информации о повреждении энергообъектов в результате атаки 8 декабря. Однако идет восстановление ТЭС на Востоке, в которые враг попал раньше.