Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував 24 Каналу ранкову атаку окупантів. Як відомо, українська ППО збила 14 з 19 запущених ракет.

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"Не склалось у Путіна підкласти інформаційну подушку зі "взяттям Авдіївки" під позначення себе на майбутніх переписах одного президента. Йому потрібен був інформаційний потік, тому й були випущені ці ракети", – пояснив Світан.

До слова, саме в п'ятницю, 8 грудня, Владімір Путін офіційно оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах.

Зверніть увагу! Навесні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Владімір Путін потребує "перемог", тому наказав захопити Авдіївку до 14 грудня, коли відбудеться його "пряма лінія" з народом.

Росіянам бракує ракет

На думку військового експерта, росіяни не вдаватимуться до масованих ракетних обстрілів часто. Їм потрібно ще як мінімум рік, щоб принаймні відновити свій недоторканний запас.

Звісно, це не означає, що вони його не використовуватимуть для виконання якихось завдань. Але, найімовірніше, завдання будуть пов'язані саме з інформаційним супроводом або якихось заяв, або якихось значущих дат,

– зазначив Світан.

Ворог прекрасно розуміє, що коефіцієнт корисної дії його ракет уже не той, що був торік, оскільки щільність нашої ППО зросла в 3–4 рази. Коефіцієнт пересичення вони вже не зможуть подолати.

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