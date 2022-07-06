Есть информация о возможных обстрелах Франковска, – Марцинкив просит не игнорировать тревоги

Россияне не прекращают ракетные обстрелы мирных украинских городов. Руслан Марцинкив сообщил, что Ивано-Франковск может стать одной из следующих мишеней.

Российские оккупанты не прекращают безумного наступления на Востоке и интенсивных обстрелов мирных городов. Они хотят деморализовать украинцев и нанести мирному населению как можно больше потерь и разрушений.

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Возможный обстрел Ивано-Франковска

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о том, что сейчас благодаря ВСУ ситуация в городе спокойная. Впрочем, на этой неделе враг может запустить свои ракеты по области, поэтому всем нужно быть максимально внимательными, заботиться о своей безопасности и должным образом реагировать на предупреждение о воздушной тревоге.

Есть информация о возможных обстрелах, в том числе Ивано-Франковска и области. Поэтому нужно быть внимательными, реагировать на воздушные тревоги. Враг использует старое оружие, соответственно, в любой момент может снова обстрелять наш город,

– сказал Марцинкив.

Подобные предупреждения уже звучали

Перед Днем Конституции мэр Житомира Сергей Сухомлин просил жителей своего города соблюдать осторожность и немедленно идти в укрытие в случае сигнала воздушной тревоги. По его информации из официальных источников, враг планировал осуществить ракетные обстрелы города.

К счастью, россияне не смогли претворить свой план в жизнь, обстрелов Житомира на следующий день после предупреждения не было.

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