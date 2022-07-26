Спасли сотни жизней: сколько российских ракет сбили львовские зенитчики от 24 февраля

россия продолжает наносить массовые ракетные удары по Украине. Силы противовоздушной обороны без устали обнаруживают и уничтожают российские цели в небе, спасая жизни сотен мирных украинцев.

По последним данным, оккупанты уже выпустили по нашей территории более 3 тысяч крылатых ракет, однако украинские зенитчики не дают им всем долетать до заданного места назначения. Только львовские подразделения ПВО уничтожили 8 беспилотников и по меньшей мере 32 крылатых ракеты врага.

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Запад Украины – кость в горле оккупантов

В Воздушных силах ВСУ отметили, что ныне ни один из регионов Украины нельзя считать безопасным. Российские ракеты способны долетать не только до Львова, но и до края Западной Европы.

Западные регионы нашего государства с 24 февраля выполняют функцию своеобразного логистического и гуманитарного хаба. Этот факт не дает покоя оккупантам, поэтому они не прекращают изучать слабые места украинской обороны, пути снабжения материально-техническими ресурсами и т.д.

Да, россияне продолжают осуществлять воздушную разведку, после чего, как правило, запускают свои смертоносные ракеты. Именно поэтому важно действовать наперед – активно противостоять враждебным БПЛА и как можно быстрее уничтожать его в воздухе.

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Успехи львовских зенитчиков

На страже каждого региона Украины стоит противовоздушная оборона. Она выполняет функции истребительного и зенитного прикрытия важных государственных, военных и критических инфраструктурных объектов.

Этим занимается, в частности, зенитный ракетный полк имени Ивана Выговского командования "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Сейчас эти зенитчики ведут боевое дежурство по противовоздушной обороне почти в каждом уголке на Западе нашего государства.

С начала полномасштабного вторжения зенитные ракетные подразделения полка уничтожили более 40 воздушных целей: 8 российских БпЛА, остальные – крылатые ракеты оккупантов. А это, безусловно, сотни, а может, и тысячи спасенных жизней!

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

При этом отмечается, что свою работу зенитчики героической не считают – говорят, что каждый делает свой вклад в победу Украины на собственном фронте. К слову, без выходных и полноценного отдыха "выговцы" бьют врага в воздухе, сохраняя вместе с тем невероятную мотивацию.

Напомним, что всего с начала полномасштабного вторжения России, по состоянию на 25 июля, ВСУ удалось сбить по меньшей мере 174 крылатых ракет врага.

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