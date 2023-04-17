Затяжные паузы между обстрелами россиян: майор предположил, зачем враг бережет ракеты

Российские оккупанты реже устраивают массированные ракетные атаки и берегут свое вооружение. Враг экономит ракеты до предстоящего контрнаступления ВСУ, чтобы атаковать гражданские объекты.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, таким образом россияне попытаются помешать продвижению украинских бойцов.

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Оккупанты экономят ракеты

Гетман отметил, что россияне берегут ракеты. Враг использует только недальнобойные С-300, а дальнобойные крылатые и баллистические ракеты экономят.

Я думаю, что когда начнется контрнаступление ВСУ, россияне будут применять эти ракеты против наших гражданских объектов, чтобы таким образом помешать движению наших войск. Ведь тогда противовоздушная оборона будет преимущественно перехватывать летящие внутрь страны ракеты,

– считает он.

Майор ВСУ объяснил, что захватчики понимают, что не смогут противодействовать контрнаступлению украинских защитников. По его мнению, после начала наших наступательных действий будет массированая ракетная атака.

Гетман об угрозе массированной ракетной атаки: смотрите видео

В каком состоянии ракетоносители России

Алексей Гетьман подчеркнул, что сейчас Россия держит в Черном море 2 ракетоносителя для ракет "Калибр".

"Там 2 подлодки, которые могут нести только 8 таких ракет. Поэтому с той стороны атака вряд ли будет. Их стратегические бомбардировщики, несущие крылатые ракеты Х-101, Х-555, тоже вроде бы еще не приведены в состояние боевой готовности", – добавил военный эксперт.

Почему россияне сменили тактику