Из-за обстрелов Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы
Во время массированного ракетного удара по Украине во многих областях исчезло электроснабжение. Из-за обстрелов отключили от энергосистемы две атомные электростанции.
О приостановлении работы блоков Хмельницкой АЭС сообщил городской голова Нетишина Александр Супрунюк. Кроме того, энергоблоки Южноукраинской АЭС также аварийно остановлены, сообщает 24 канал.
Важно В Киевской области попали в двухэтажное здание: есть 3 погибших и 6 раненых
Работу АЭС остановили из-за ракетных обстрелов
Супрунюк предупредил жителей о приостановлении блоков электростанции. Он отметил, что в регионе нет электроснабжения, воды и, возможно, тепла.
Готовимся к худшему, надеемся на лучшее,
– говорится в сообщении.
О приостановлении работы Южноукраинской АЭС сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что энергоблоки вынужденно выключили из-за аварийной ситуации.