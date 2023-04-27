Будут продолжать ракетные удары по Украине, – Гуменюк предположила возможные цели врага

На днях руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне производят и аккумулируют ракеты, чтобы сорвать наступательную операцию Украины. Россияне могут продолжать атаковать цели, которые аналитически наиболее вероятны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, нельзя исключать возможность ударов россиян по гражданским, военным объектам, объектам критической инфраструктуры и логистики.

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Гуменюк сообщила, что на фоне критического снижения запаса ракет, россияне все равно могут накопить, аккумулировать и применить их для по меньшей мере 1 – 2 массированных ударов.

Следует быть готовым к ракетным ударам

Представитель ОК "Юг" отметила, что стопроцентно ожидать точечных или массированных ударов от россиян не стоит.

Нужно просто осознавать, что враг коварен и быть готовыми к тому, что он будет продолжать ракетные удары по Украине,

– резюмировала Гуменюк.

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