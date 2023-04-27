Будут продолжать ракетные удары по Украине, – Гуменюк предположила возможные цели врага
На днях руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что россияне производят и аккумулируют ракеты, чтобы сорвать наступательную операцию Украины. Россияне могут продолжать атаковать цели, которые аналитически наиболее вероятны.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, нельзя исключать возможность ударов россиян по гражданским, военным объектам, объектам критической инфраструктуры и логистики.
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Гуменюк сообщила, что на фоне критического снижения запаса ракет, россияне все равно могут накопить, аккумулировать и применить их для по меньшей мере 1 – 2 массированных ударов.
Следует быть готовым к ракетным ударам
Представитель ОК "Юг" отметила, что стопроцентно ожидать точечных или массированных ударов от россиян не стоит.
Нужно просто осознавать, что враг коварен и быть готовыми к тому, что он будет продолжать ракетные удары по Украине,
– резюмировала Гуменюк.
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Россияне продолжают точечно атаковать мирное население Украины
- В ночь на 27 апреля террористы совершили ракетный удар четырьмя "Калибрами" по городу Николаеву. Известно об одном погибшем и 23 пострадавших. Попадания произошли в историческое здание, многоэтажку и два частных дома.
- 25 апреля противник ударил по центру города Купянск, попав в музей. Известно о десяти раненых и двух погибших женщинах 54 и 57 лет.
- 22 апреля россияне обстреляли Харьков и область. Били по объектам гражданской инфраструктуры. Зафиксировано пять прилетов в городе и области. Разрушены два частных дома, повреждены десять домов, один гараж и четыре автомобиля. Жертв не зафиксировано.