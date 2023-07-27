Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, вероятнее всего, российские оккупанты смогли масштабировать производство ряда собственных ракет.

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Как долго будут продолжаться такие обстрелы

Как подчеркнул Черник, можно предположить, что оккупанты смогли поставить на конвейер производство 3 важных для них ракет – "Калибр", Х-101 и "Кинжал. Была непроверенная информация, что они выпускают в общей сложности от 60 – 80 таких ракет ежемесячно. Однако точных официальных данных пока нет.

Также оккупанты будто бы смогли масштабировать производство ракет Х-59, которая способна бить на расстояние до 300 километров, Х-35 – на 250 километров и Х-31 – на 160 километров.

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По мнению Черника, уменьшить возможность России производить ракеты можно только одним способом. Следует отслеживать цепочки закупки различной микроэлектроники и перекрывать их.

Это сделать достаточно сложно, ведь существует множество фирм-прокладок, которые по документам покупают чипы для бытовой техники. А россияне готовы за это переплачивать. Однако есть надежда, что со временем Европейский Союз и США смогут найти механизм, как перекрыть эти цепочки.

Возможности есть у ЕС и США. Пока они не наработают механизм борьбы против этого, до тех пор оно и дальше так будет продолжаться,

– заметил Черник.

Какие ракеты может сбивать украинское ПВО. С появлением Patriot Украина также получила возможность сбивать ракеты со второй половины инфографики / Инфографика 24 Канала

Ракетный обстрел Украины: коротко