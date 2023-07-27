Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, найімовірніше, російські окупанти змогли масштабувати виробництво низки власних ракет.

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Як наголосив Черник, можна припустити, що окупанти змогли поставити на конвеєр виробництво 3 важливих для них ракет – "Калібр", Х-101 та "Кинджал". Була неперевірена інформація, що вони випускають загалом від 60 – 80 таких ракет щомісяця. Однак точних офіційних даних наразі немає.

Також окупанти буцімто змогли масштабувати виробництво ракет Х-59, яка здатна бити на відстань до 300 кілометрів, Х-35 – на 250 кілометрів та Х-31 – на 160 кілометрів.

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На думку Черника, зменшити можливість Росії виробляти ракети можна лише в один спосіб. Потрібно відстежувати ланцюжки закупівлі різної мікроелектроніки та перекривати їх.

Це зробити досить складно, адже існує безліч фірм-прокладок, які за документами купують чіпи для побутової техніки. А росіяни готові за це переплачувати. Однак є сподівання, що з часом Європейський Союз та США зможуть знайти механізм, як перекрити ці ланцюжки.

Можливості є в ЄС та США. Доки вони не напрацюють механізм боротьби проти цього, доти воно і надалі так триватиме,

– зауважив Черник.

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Ракетний обстріл України: коротко