Россия перестала использовать Беларусь для ударов по Украине, – Воздушные силы

Россия давно не использует воздушное пространство Беларуси для атак против Украины. В последний раз атаки из Беларуси были несколько месяцев назад.

В последний раз россияне атаковали территорию Украины несколько месяцев назад, и это были пуски "Шахидов". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Россия уже не использует Беларусь для ударов

Игнатий не объяснил, почему Россия перестала использовать Беларусь для воздушных ударов. Однако факт остается фактом – все обстрелы страна-агрессорка проводит со своей территории.

Из Белоруссии давно не применяется вооружение. Я помню, пожалуй, еще несколько месяцев назад применялись "Шахиды" – по Днепру они шли в Киевскую область, их там сбивали по дороге. В настоящее время воздушное пространство Беларуси уже не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400, которые раньше запускали по Киевской области – это было с территории России,

– сказал Игнат.

Откуда россияне совершали обстрел 9 марта

Юрий Игнат сообщил, что ракетные удары 9 марта Россия совершала с территории Рязанской области и с восточного и южного направлений.

Напомним, 9 марта россияне атаковали объекты критической инфраструктуры и жилые дома в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях.

В ходе этого обстрела россияне совершили 81 пуск ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В Беларуси часто поднимается российский МиГ-31К – носитель ракет "Кинжал", в результате чего воздушную тревогу объявляют по всей территории Украины. Однако спустя время он просто идет на посадку.