Востаннє росіяни атакували територію України кілька місяців тому, і це були пуски "Шахідів". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Росія вже не використовує Білорусь для ударів

Ігнат не пояснив, чому Росія перестала використовувати Білорусь для повітряних ударів. Проте факт залишається фактом – наразі всі обстріли країна-агресорка проводить зі своєї території.

З Білорусі давно не застосовується озброєння. Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувались "Шахіди" – по Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується. Навіть для тих самих ударів ракетами С-300, С-400, які раніше запускали по Київщині, – це було з території Росії,

– сказав Ігнат.

Зверніть увагу! У Білорусі часто підіймається російський МіГ-31К – носій ракет "Кинджал", внаслідок чого повітряну тривогу оголошують по всій території України. Проте через деякий час він просто йде на посадку.

Звідки росіяни здійснювали обстріл 9 березня