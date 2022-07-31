россияне выбрали два направления, откуда будут забрасывать Украину ракетами в ближайшее время

российские оккупанты продолжают испытывать трудности со своевременным подвозом БК, особо дефицитного, в частности крылатых ракет "Калибр".

Убийцы сменили тактику

Крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине свозили на временно оккупированную территорию Крыма со всей россии, что логистически занимало много времени.

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В этой связи периодически возникали ситуации, когда ряд военных кораблей черноморской флотилии вообще простаивал без БК, с пустыми пусковыми. И, похоже, командование российских оккупационных войск решило менять тактику.

На этой неделе была зафиксирована погрузка не менее восьми крылатых ракет "Калибр" на судно ВТР-79 из состава каспийской флотилии в населенном пункте Трудфронт.

Очевидно, что эти крылатые ракеты будут заряжены на один из находящихся сейчас в Каспии малых ракетных кораблей. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631.

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Двойная угроза

Вероятно, что оккупанты будут комбинировать удары каспийской и черноморской флотилий. Или сосредоточатся на пусках "Калибров" из Каспия из-за более упрощенной логистики.

Хотя понятно, что пуски из Каспия будут менее эффективными. Однако это не отменяет степень угрозы. Но показательно. Очень показательно.

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