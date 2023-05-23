Испытывает нашу ПВО: в ОК "Юг" рассказали, откуда враг пытается бить по Украине

В ночь на 23 мая враг снова атаковал Украину. Таким террористическим способом враг испытывает украинцев на мощь.

Как рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметила, что наша ПВО отработала отлично. Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По словам Гуменюк, в последнее время враг пытается испытывать разные направления для атаки.

оккупанты стремятся убедиться, на каком из направлений система ПВО может иметь пробелы. Но мы работаем во все стороны, на все 360 градусов,

– подчеркнула она.

Какая обстановка в Черном море

Начальник прессцентра ОК "Юга" добавила, что корабельная группировка врага постоянно маневрирует и рассредоточивается. Также они пытаются держаться подальше от контролируемого Украиной берега.

"Для них привычное расстояние – 108 миль или же 180 – 200 километров. Тяжут они в сторону Новороссийска. Сейчас в Черном море один ракетоноситель", – отметила Гуменюк.

Ждать ли новую атаку врага

Ранее она сообщала, что во вторник, 23 мая, у Черного моря есть одно надводное судно, что имеет на вооружении 8 ракет типа "Калибр". Общая корабельная группировка врага составляет 11 единиц.

В последнее время Россия обычно пытается активизировать все доступные ракетоносители и выводить их в районы осуществления ракетных атак. Эту тактику оккупанты уже опробовали неоднократно, даже используя дополнительные ракетоносители во время активности тактической или стратегической авиации. Обычно этот процесс занимает от 2 до 3 часов.

Гуменюк также отметила, что удар может быть в любой момент. А обновление информации о ракетоносителях в Черном море от ОК "Юг" происходит регулярно.

В то же время следует отметить, что в последнее время Россия обычно пытается активизировать все доступные ракетоносители и выводить их в районы осуществления ракетных атак. Эту тактику оккупанты уже опробовали неоднократно, даже используя дополнительные ракетоносители во время активности тактической или стратегической авиации. Обычно этот процесс занимает от 2 до 3 часов.