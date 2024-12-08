Посольство США предупреждает о повышенной опасности от российских ракет и дронов
Посольство США в Украине призвало своих граждан к повышенной бдительности. В заявлении говорится об увеличении рисков ракетных и дроновых атак со стороны России.
Заявление опубликовали в воскресенье 8 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посольства США в Украине.
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Какие рекомендации посольства
Дипломатическая миссия рекомендует постоянно следить за предупреждениями украинской власти о воздушных атаках, использовать надежное приложение "Воздушная тревога" и заранее определить ближайшие безопасные укрытия.
Все граждане США должны следить за предупреждениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за надежным приложением "Воздушная тревога" на своем мобильном телефоне,
– говорится в заявлении.
В случае объявления тревоги посольство советует немедленно переходить в укрытие и четко следовать инструкциям местных служб. Также отмечается важность выполнения комендантских часов и быстрого реагирования на официальные сообщения.
Напомним, 6 декабря Россия ударила ракетами и бомбами по Запорожью и Кривому Рогу, что привело к человеческим жертвам.