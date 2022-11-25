Достигают противоположного эффекта, – Арестович об атаках России на энергетику Украины

Россияне совершают геноцид на территории Украины, обстреливая энергетическую инфраструктуру и убивая мирных жителей. Они достигают совершенно противоположного эффекта своими атаками.

Об этом на стриме с Марком Фейгиным рассказал советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает 24 канал. Он подчеркнул, что такие действия России – чистый терроризм. Представители Кремля сознательно говорят, что наносят страдания мирному населению, чтобы украинские власти выполнили их требования.

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Россия не сможет "положить" украинскую энергетику

По его словам, российские оккупанты не смогут уничтожить украинскую энергетику своими" кривыми" ракетами. Он вспомнил о Югославской операции НАТО, где в течение 73 дней были массированы бомбардировки территории, сравнимой с Киевской и Житомирской областями.

Тогда силы НАТО практически не смогли ничего сделать с энергетикой страны. Поэтому трудно поверить, что оккупанты смогут сделать тотальный блекаут в Украине.

Ожидать, что они "положат" нам энергетику. Это просто смешно. Энергетика Украины была заложена еще при СССР, где готовились к ядерной войне. Это невозможно. Да, вызывают неприятности. Они могут больше. Но тотальный блекаут – невозможно. Они достигают совершенно противоположного эффекта,

– подчеркнул Арестович.

Оккупанты рассчитывали, что украинцы начнут требовать у власти переговоров. Но достигают они совсем другого эффекта: гражданское население веселится и постит мемы, а международное сообщество усиливает помощь Украине.

Все близится к тому, что Россию признают страной-спонсором терроризма. А даже у тех, кто призывал сближаться с Москвой, стремительно заканчиваются аргументы.

Достигают совершенно противоположного эффекта – Арестович о ракетных атаках России: смотрите видео

Ракетный удар по Украине: коротко