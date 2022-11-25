Про це на стрімі з Марком Фейгіним розповів радник Офісу Президента України Олексій Арестович, передає 24 канал. Він підкреслив, що такі дії Росії – чистий тероризм. Представники Кремля свідомо кажуть, що завдають страждань мирному населенню, щоб українська влада виконала їхні вимоги.

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Росія не зможе "покласти" українську енергетику

За його словами, російські окупанти не зможуть знищити українську енергетику своїми "куцими та кривими" ракетами. Він згадав про Югославську операцію НАТО, де упродовж 73 днів були масовані бомбардування території, яку можна порівняти з Київською та Житомирською областями.

Тоді сили НАТО також практично не змогли нічого зробити з енергетикою країни. Тому важко повірити, що окупанти зможуть зробити тотальний блекаут в Україні.

Очікувати, що вони "покладуть" нам енергетику. Це просто смішно. Енергетика України була закладена ще при СРСР, де готувалися до ядерної війни. Це нереально. Так, спричиняють неприємності. Вони можуть більшими. Але тотальний блекаут – нереально. Вони досягають зовсім протилежного ефекту,

– наголосив Арестович.

Окупанти розраховували, що українці почнуть вимагати у влади переговорів. Але досягають вони зовсім іншого ефекту: цивільне населення веселиться та постить меми, а міжнародна спільнота посилює допомогу Україні.

Все наближається до того, що Росію визнають країною-спонсором тероризму. А навіть в тих, хто закликав зближатися з Москвою, стрімко закінчуються аргументи.

Досягають зовсім протилежного ефекту – Арестович про ракетні атаки Росії: дивіться відео

Ракетний удар по Україні: коротко