Ждут морозы, запасаются "Калибрами": в ОК "Юг" объяснили, к чему готовятся россияне

В настоящее время Силы обороны не наблюдают на дежурстве кораблей, способных нести ракеты "Калибр". Однако вполне вероятно, что россияне ожидают больших морозов, после чего возобновят атаки по энергоструктуре.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она также добавила, что за это время несколько изменилась обстановка в Черном море.

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"Калибры" не на дежурстве

Наталья Гуменюк рассказала, что в 2022 году россияне были активнее в Черном море. Поскольку сейчас у них нет такой возможности, то оккупанты накапливают ракетный потенциал. Они могут запускать их даже с того расстояния, где они находятся.

Напомним, ракеты типа "Калибр" морского базирования могут стартовать с расстояния 2500 километров, то есть покрывая всю территорию Украины,

– отметила спикер.

В настоящее время ОК "Юг" не наблюдает ракеты этого типа на боевом дежурстве. Однако это может быть затишьем перед обстрелами энергоструктуры.

По всей вероятности, они ожидают усиления морозов, так как ракеты точного наведения и могут быть применены именно по энергетическим объектам,

– сказала Гуменюк.

Российская атака "Кинжалами"