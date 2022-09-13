Ракетная импотенция против мощного контрнаступления ВСУ: как россия опять опозорилась на весь мир

По ракетным ударам по территории Украины, или про российскую ракетную импотенцию. Так, с 11 на 12 сентября по территории Украины россияне, после вполне заметной паузы, применили 10 ракет Х-22.

Методичка убийц исчерпывает себя

Также применили по пять ракет П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Калибр" , 9М723 ОТРК "Искандер" и не менее 18 ракет ЗРК С-300. С 12 на 13 сентября использовали четыре ракеты Х-22 и около 16 ракет ЗРК С-300.

Не пропустите Как россия стремится сделать демографический "мейкап" оккупированным территориям Украины

Ответом на фиаско и позор в Харьковской области россиян стала попытка прорвать ПВО Украины таким комбинированным ударом. При этом следует обратить внимание на активизацию российских оккупантов в применении ракет Х-22, что говорит о том, что БК подвезли к шайковке. Но БК, который уже на следующий день применения себя исчерпал более чем в 2,5 раза.

То есть отсутствие систематичности свидетельствует еще раз об отсутствии потенциала. И каждой такой рефлексией они подтверждают свою неполноценность. Согласитесь, знакомая история? Так, накануне Дня Независимости 24 августа было нечто подобное из воздушного пространства беларуси.

Операция "Самокастрация"

Откровенно говоря, если сравнивать с 24 февраля, когда выпустили по Украине более 160 ракет разнообразной номенклатуры или террор накануне 9 мая и так далее, реакция, мягко говоря, никакая.

О главном Контрнаступление ВСУ внезапно перевоспитало сеятелей "русского мира"

Да… Потерять территории более чем на 9 тысяч квадратных километров и пригрозить ударами, которые на несколько часов оставили без света несколько областей. В ответ на то, что Украина от своих партнеров может получить более мощное оружие, в то время как ресурс "мощного" оружия россии тает на глазах.

Кто-то хочет сказать, что это был ответ на контрнаступление ВСУ? На мой взгляд – это была демонстрация немощи и даже больше. В некотором смысле – самокастрация. Бескомпромиссная и безоговорочная.

Актуальное – сколько ракет осталось у россии: смотрите видео