Ракеты закончатся не скоро, – Яковенко назвал 2 условия, при которых прекратятся обстрелы Украины

Ракетные атаки Украины прекратятся, когда рухнет путинский режим и когда в Соединенных Штатах Америки будет политическая воля предоставить Киеву более мощное вооружение.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. Он уверен, что когда Путин будет оставаться в Кремле, вероятность прекращения обстрелов Украины близка к нулю.

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Также он предположил, что у Кремля не скоро закончатся ракеты, потому что там огромные запасы, которые россияне могут пополнять.

Запасы ракет у России огромные

Он напомнил, что когда был депутатом Государственной Думы России, то ездил по регионам, в которых осуществлялось сокращение выпуска вооружений.

Ракеты у Путина закончатся не скоро… Запасы огромные! Причем восстановить эти запасы не составляет большого труда,

– сказал Яковенко.

Он заявил, что количество "этого смертоносного железа" у России очень значительное. К тому же Москве осуществляет вооруженные поставки Северная Корея, дроны и баллистические ракеты предоставляет Иран.

Я думаю, что Киев сможет полностью вздохнуть тогда, когда рухнет путинский режим,

– сказал российский оппозиционер.

По мнению Яковенко, обстрелы Украины могут прекратиться тогда, когда у США будет политическая воля предоставить Киеву вооружение. Это позволит уничтожать военные объекты на территории России.

Надо бить по территории России

Российский оппозиционер заявил, что всем известно, откуда именно Россия совершает регулярные атаки по Украине.

Откуда доносятся удары по Киеву? Эти адреса известны. Это военный аэродром "Энгельс-2", расположенный неподалеку Саратова. Там стоят тяжелые бомбардировщики в большом количестве. Они постоянно слетают с этого места и уничтожают украинские города,

– подчеркнул Яковенко.

По его мнению, чтобы российские бомбардировщики не взлетали, нужно уничтожить этот военный аэродром.

Российский оппозиционер рассказал, что расстояние от аэродрома "Энгельс-2" до ближайшей территории Украины составляет чуть больше 1000 километров.

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Для разгрома этого аэродрома, добавил Яковенко, нужны или американские многоцелевые высокоточные крылатые ракеты Tomahawk или баллистическая ракета средней дальности Pershing II.

Яковенко убежден, что у Соединенных Штатов такого вида вооружения очень много и чтобы его предоставить Украине нужна политическая воля.

Без этого мы сколь угодно можем давать Украине генераторы, одеяла или источники тепла, но это не прекратится. Необходимо уничтожать военные объекты России. Для этого нужно другое вооружение для Украины,

– сказал российский оппозиционер.

Игорь Яковенко также проанализировал основные версии, высказанные военными обозревателями, почему США не дают достаточно нужного оружия Украине.

Украина защищает интересы и США, и Европы

По одной из версий, если начать уничтожать военные объекты на территории России, Путин "обидится" и сразу же выпустит атомную бомбу. По мнению Яковенко, такая версия – полная чушь. Он считает, что такого никогда не произойдет и "это уже доказано".

По второй версии, добавил российский оппозиционер, США не хотят обескровливать свою армию, потому и осторожно относятся к запасам оружия.

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Однако российский оппозиционер убежден, что когда речь идет о ракетах дальностью 1000 километров, то США такие ракеты по большому счету не нужны.

Это же не говорится о межконтинентальных ракетах, которые служат противовесом российскому нападению, а это ракеты дальностью чуть больше 1000 километров. Кто с такого расстояния намерен нападать на США? Канада, может, или Мексика? Такие аргументы не выдерживают критики,

– сказал Яковенко.

Он отметил, что главная причина недостаточного предоставления Киеву оружия – отсутствие политической воли США и их внутренние интересы. Однако он надеется, что такое положение впоследствии изменится.

Я думаю, что придет понимание того, что Украина сейчас защищает интересы Европы и США,

– подытожил российский оппозиционер.

Игорь Яковенко о том, когда прекратятся обстрелы Украины: смотрите видео

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