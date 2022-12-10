Жданов объяснил, может ли Украина остановить изготовление ракет в России

Массированные ракетные атаки стали одной из основных тактик России в войне против Украины. При этом, несмотря на введенные Западом санкции, Москва все еще может производить крылатые ракеты.

Украина теоретически могла бы предотвратить этот процесс. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал.

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Жданов предположил, что украинцы могли бы нарушить работу заводов, которые выпускают ракеты, на территории страны-агрессора.

"Однако для этого нужно иметь соответствующие средства. У нас должна быть либо ракета, либо беспилотник", – отметил военный эксперт.

"Военный завод – абсолютно легитимная цель"

Жданов подчеркнул, что если мы начинаем вести боевые действия на территории противника, то возникает вопрос о легитимности использования огневых средств на территории России. По его словам, такие действия можно объяснить необходимостью предотвращения ударов по нашей территории.

Олег Жданов Военный эксперт Военный завод производит ракеты, которые потом летят по территории Украины, убивают наших граждан и разрушают нашу инфраструктуру. Следовательно, он является абсолютно легитимной целью. Если у нас будут такие беспилотники, которые смогут достать до Удмуртии, то почему бы и нет?

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"Можем увидеть еще не один "хлопок"

Военный эксперт предположил, что у Киева со временем могут быть соответствующие средства, которые позволят препятствовать врагу в его намерениях наносить удары по Украине.

Думаю, что в ближайшее время мы вполне можем увидеть еще не один "хлопок" на военных объектах и заводах на территории России,

– сказал Жданов.

Он добавил, что это было бы правильно и целесообразно с военной точки зрения.

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