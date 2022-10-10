ЕС работает над новыми решениями в ответ на массированную атаку России, – Кулеба

Россия пытается запугать Украину и мир массированными ракетными ударами 10 октября. Однако это лишь усугубит решимость для борьбы с оккупантами.

Об этом 10 октября написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поговорил по телефону с главой Европейского парламента Жозепом Боррелем.

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"Боррель подтвердил, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину после варварских ударов России. Новые решения ЕС уже в работе", – написал Кулеба.

Массированный обстрел Украины

Попадания вражеских ракет зафиксировали в столице и еще 14 регионах страны. Глава Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что враг убил 11 человек и ранил 87 мирных жителей. На местах работают правоохранители и фиксируют преступления россиян. По словам Клименко, это был самый массовый ракетный обстрел с начала полномасштабного вторжения.

"Известно о повреждениях около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры, 4 многоэтажных и 35 частных жилых домов, а также столичная школа", – написал Клименко.

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Украине нужна ПВО

Российский публицист Андрей Пионтковский подчеркнул, что Украине, прежде всего, нужна ПВО. Если этого не будет, то страна будет беззащитна перед массированными ударами.

"Немедленно NASAMS и ATACMS. Только наличие этих возможностей ударить по российским городам будет сдерживать российские удары по украинским", – отметил Пионтковский.

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