Гонка инноваций: в ISW проанализировали массированную атаку России 7 февраля и отметили ее особенности

На рассвете 7 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Разрушительные последствия и десятки пострадавших зафиксировали в Киеве и Николаеве.

Аналитики Института изучения войны проанализировали массированную атаку и предположили, что враг пытался отвлечь внимание систем ПВО. Такая тактика ударов, по мнению экспертов, является гонкой инноваций.

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Что заявили в ISW о ночной атаке

В своем отчете аналитики Института изучения войны напомнили, что Россия атаковала территорию Украины 64 средствами воздушного нападения:

20 дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131", которые запустили из Чауды в оккупированном Крыму;

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с десяти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски осуществляли из Энгельса, Каспийского моря);

4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", запущены с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

3 баллистические ракеты "Искандер-М", пуски которых осуществляли с мыса Тарханкут в Крыму, а также Воронежской области в России;

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская область).

Силам ПВО удалось уничтожить 44 воздушные цели врага:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракеты "Калибр";

15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Во время ракетной атаки пострадал Киев, Харьков и Николаев. Враг ударил по гражданской инфраструктуре. Кроме того, в полиции Харьковской области заявили, что город атаковали северокорейскими ракетами HVASON 11GA (KN-23). Вместе с тем, в полиции Киевской области предположили, что по столице могли нанести удары корабельными гиперзвуковыми крылатыми ракетами 3М22 "Циркон", впрочем, эта информация пока неподтверждённая.

В ISW заявили, что такая тактика свидетельствует о гонке инноваций.

Удары 7 февраля символизируют гонку инноваций и адаптации. Это знак постоянного соревнования между Россией и Украиной в сфере наступления – защиты – инноваций – адаптации в воздушном пространстве,

– заявили аналитики в отчете.

Какая особенность массированной атаки 7 февраля

Украинским защитникам удалось сбить почти все крылатые ракеты типа Х-101/555/55 и "Шахеды". Аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о том, что Россия использовала это оружие во время комбинированной атаки, чтобы отвлечь внимание систем и средств ПВО, чтобы другие ракеты смогли ударить по целям.

Эксперты также акцентируют, что неподтвержденные сообщения о возможном применении ракет 3М22 "Циркон" заслуживают внимания. Дело в том, что обычно такой тип вооружения обычно используют для нанесения ударов по судам или прибрежным целям. В ISW предположили, что враг мог адаптировать пусковые установки "Циркон" для ударов по наземным целям.

Ранее в ISW оценивали, что Россия экспериментирует с пакетами ударов, которые она может нанести Украине, чтобы достичь максимального желаемого эффекта, и что Украина в ответ продолжает усилия по адаптации и ответу на новые пакеты ударов России,

– заявили аналитики.

Аналитики также отметили, что уже не впервые Россия атакует столицу, когда в Киев прибывают высокопоставленные чиновники ЕС. Так, Жозеп Боррель прибыл в Украину 6 февраля, чтобы обсудить военную помощь и дальнейшую поддержку Украины, впрочем, оккупанты нанесли массированный удар, из-за чего чиновнику пришлось идти в убежище. Ранее Россия также атаковала Киев, когда с официальным визитом прибыл генсек ООН Антониу Гутерреш. В ISW заметили, что такая тактика россиян направлена на то, чтобы достичь информационного эффекта в ЕС и на Западе.